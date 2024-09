Stand: 10.09.2024 19:59 Uhr Berufsorientierung: Handwerkskammer-Messe in Planten un Blomen

Die Hamburger Handwerkskammer veranstaltet seit Dienstag eine zweitägige Berufsorientierungs-Messe in der Eis-Arena in Planten un Blomen. Ziel der Messe "Handwerkswelten" ist es, Jugendlichen die Vielfalt handwerklicher Berufe aufzuzeigen. Zudem bekommen Schülerinnen und Schüler Infos, welche Aufstiegschancen es nach einer Lehre gibt. Bei der Handwerkskammer sind aktuell etwa 1.000 freie Ausbildungsstellen gemeldet. Auch am Mittwoch hat die Messe geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

