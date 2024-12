Bericht: Mehr Insolvenzen von Unternehmen in Hamburg

Stand: 16.12.2024 13:43 Uhr

Die Zahl der Insolvenzen bei Unternehmen in Hamburg steigt in diesem Jahr wahrscheinlich um mehr als zehn Prozent an. Nach einer Auswertung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform ist im Laufe des Jahres 2024 etwa jede hunderste Firma in Hamburg pleite gegangen.