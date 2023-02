Stand: 15.02.2023 18:42 Uhr Bergstedt: 17-Jährige bedroht Mitschüler mit Messer

An der Waldorfschule in Bergstedt hat eine 17-Jährige laut Polizei ihre Mitschülerinnen und Mitschüler mit einem Messer bedroht. Eine Lehrerin alarmierte die Einsatzkräfte. Verletzte gab es nicht. Die Jugendliche wurde in einem Rettungswagen betreut. Die Hintergründe sind unklar.

