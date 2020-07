Stand: 30.07.2020 09:56 Uhr - NDR 90,3

Bergedorfer Hafen: Einweihung der Kupferhofterrassen

Im Bergedorfer Hafen werden heute am Nachmittag die Kupferhofterrassen eingeweiht. Etwa 25 Meter lang ist die Steintreppe mit Sitzflächen aus Beton und Holz im Bergedorfer Zentrum. "Ich bin zufrieden, es ist gut geworden, mir gefällt es", sagte Bergedorfs Bezirksamtsleiter Arne Dornquast (SPD) am Donnerstag im Gespräch mit NDR 90,3. Zustimmung bekam er von befragten Bergedorferinnen und Bergedorfern - ein netter Platz zum Verweilen am Wasser seien die Kupferhofterrassen.

Kupferhofterrassen im Herzen Bergedorfs fertig NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.07.2020 09:45 Uhr Nach etwa einem Jahr Bauzeit laden die Kupferhofterrassen im Herzen Bergedorfs zum Verweilen. NDR 90,3 Reporter Karsten Sekund berichtet.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen CC-Lizenz

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das Einkaufszentrum City Center Bergedorf (CCB). Dornquast: "Das CCB hat eine Frequenz von rund 30.000 Besuchern pro Tag. Wenn ein Drittel davon hier vorbeikommt, werden sicherlich viele Bürger hier stehen bleiben, sich die Terrassen anschauen und verweilen."

Kosten in Höhe von rund zwei Millionen Euro

Im August 2019 begannen die Bauarbeiten für das Projekt. Auf rund zwei Millionen Euro sind die Kosten angestiegen. Ursprünglich hatte die Bezirksverwaltung mit 800.000 Euro kalkuliert. Doch das 2015 initiierte Projekt verzögerte sich immer wieder - unter anderem wegen der schwierigen Baubedingungen im Bergedorfer Hafen. Gebaut werden konnte nur vom Wasser aus auf Dutzenden kleiner Pfähle. Die Idee zur Hafen-Verschönerung stammt aus einer sogenannten Stadtwerkstadt, bei der Bürgerinnen und Bürger Ideen für ein schöneres Bergedorf einbringen konnten.

Bergedorf: Kupferhofterrassen fertig NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.07.2020 11:00 Uhr Autor/in: Karsten Sekund Nach etwa einem Jahr Bauzeit sind in Bergedorf die Kupferhofterrassen fertig geworden. Karsten Sekund berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.07.2020 | 11:00 Uhr