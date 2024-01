Stand: 31.01.2024 17:08 Uhr Bergedorf: Zwei Leichen in einer Wohnung gefunden

In Bergedorf hat die Hamburger Polizei am Mittwochmittag in einer Wohnung zwei Leichen gefunden. Bei den Toten handelt es sich offenbar um einen Mann und seine Mutter. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es laut Polizei derzeit nicht. Ermittlerinnen und Ermittler sollen nun untersuchen, wie die beiden zu Tode kamen.

