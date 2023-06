Stand: 04.06.2023 17:59 Uhr Bergedorf: Verpuffung in mutmaßlichem Drogenlabor

In Bergedorf sollen zwei Männer am Samstagabend versucht haben, im Keller eines Einfamilienhauses Drogen herzustellen. Dabei kam es zu einer Verpuffung. Ein 24-jähriger Mann wurde zunächst verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er sitzt nach Angaben der Polizei nun in Untersuchungshaft. Der zweite Verdächtige flüchtete. Nach ihm wird noch gesucht.

