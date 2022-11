Stand: 26.11.2022 06:48 Uhr Bergedorf: Radfahrer bei Unfall verletzt

In Hamburg-Bergedorf ist ein Radfahrer am Freitag bei einem Unfall verletzt worden. Der 85-Jährige kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Offenbar hatte eine Autofahrerin ihn übersehen, als sie auf den Nettelnburger Landweg abbiegen wollte. Laut Polizei fuhr die Frau in Schrittgeschwindigkeit.

