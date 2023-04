Bergedorf: Polizei stoppt Auto mit zwei Schwerverletzten Stand: 23.04.2023 19:15 Uhr Die Hamburger Polizei hat am Sonntag in Bergedorf ein Auto gestoppt, in dem zwei der Insassen Stichverletzungen hatten. Offenbar waren sie zuvor an einer Auseinandersetzung in Lüneburg beteiligt.

Von den vier Insassen des Autos hatten laut Polizei zwei Stichverletzungen im Rücken. Bei dem Streit mit mehreren Personen am Sonntagnachmittag im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor wurde nach ersten Erkenntnissen neben mindestens einem Messer auch eine Schreckschusspistole verwendet, mit der in die Luft geschossen wurde.

Hintergründe des Streits unklar

Anschließend fuhr ein Fahrzeug den Angaben zufolge nach Hamburg. In Bergedorf kontrollierten Polizistinnen und Polizisten den Wagen und entdeckten die Verletzten. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung in Lüneburg sind noch unklar. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines möglich versuchten Tötungsdelikts sowie gefährlicher Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.04.2023 | 19:30 Uhr