Bergedorf: Pläne für attraktivere Innenstadt nehmen Fahrt auf Stand: 01.01.2023 12:40 Uhr Bergedorfs Innenstadt soll schöner und einladender werden. Und mit den Planungen geht es nun zügig voran - auch weil die City in das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) aufgenommen wurde.

Vom Mohnhof bis zum Lohbrügger Markt reicht das neue RISE-Gebiet, es umfasst also den gesamten Bereich rund um die Einkaufsstraßen. Die Frage, wie sich dort zum Beispiel das kulturelle und touristische Angebot stärken lässt, könne nun dank der Millionen aus dem Fördertopf konkret angegangen werden, sagt Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann (SPD). Eine Rolle wird dabei auch das neue professionelle City-Management spielen, das schon bald an den Start gehen soll. Finanziert wird es vor allem mit Geld vom Bund. Die Ausschreibung läuft noch bis Ende Januar. Das Hauptprojekt: ein Künstler- und Handwerkerhaus, das wohl in einem der leer stehenden Gebäude am Sachsentor eingerichtet wird.

Innovationspark an der A25

Und eng an die Bergedorfer Innenstadt angebunden sein soll auch der schon lange geplante Innovationspark an der Autobahn 25. Weil der Körber-Konzern wohl nun doch dort - und nicht außerhalb von Hamburg - seine "Fabrik der Zukunft" für den Bergedorfer Traditionsbetrieb Hauni errichten wird, soll schon bis Ende des Jahres Baurecht geschaffen werden.

"Große Herausforderung"

Pläne für das neue Gewerbegebiet gibt es schon seit zehn Jahren, aus unterschiedlichen Gründen hat die Entwicklung bislang aber gestockt. "Jetzt wollen wir das alles in einem Jahr aufholen", sagt die Bezirkschefin. Das sei schon eine "große Herausforderung". Das Bezirksamt hat deshalb eine Task Force eingerichtet, außerdem will es zusätzliche Stellen schaffen.

Baustart für 2024 geplant

"Dass Körber sich nun doch für Bergedorf entschieden hat, dafür haben wir im Bezirksamt in den letzten Wochen die Voraussetzungen geschaffen", so Schmidt-Hoffmann. "Und gleichzeitig schafft die Körber-Entscheidung auch die Voraussetzungen dafür, dass wir den Innovationspark wirklich zeitnah realisieren können - und damit eine große Chance haben, die Innenstadtentwicklung von Bergedorf positiv zu beeinflussen." Der Baustart ist für 2024 geplant.

Innenstadt soll neues Gesicht bekommen

Dann könnte es auch mit dem ersten großen Neubau direkt in der Bergedorfer Innenstadt losgehen: Dort wo einst das kleinere der beiden Karstadt-Häuser stand, sollen nun gleich zwei Gebäude errichtet werden - ein Putzbau mit Giebeln und ein deutlich höherer, kantigerer Solitär. Der Siegerentwurf war Anfang Dezember gekürt worden, der Architektenwettbewerb für das große ehemalige Karstadt-Gebäude steht nun 2023 an. Auch dort können sich wieder Bürgerinnen und Bürger beteiligen.

