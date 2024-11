Stand: 28.11.2024 06:11 Uhr Bergedorf: Pkw kracht in parkendes Wohnmobil

In der Nacht zu Donnerstag ist in Bergedorf ein Auto auf einen parkendes Wohnmobil gekracht. Es stand in der Straße Reinbeker Redder. Der Pkw war laut Polizei wahrscheinlich zu schnell unterwegs und kam von der Straße ab. Durch den Aufprall wurde einer der drei Autoinsassen eingeklemmt. Alle drei kamen ins Krankenhaus.

