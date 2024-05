Stand: 01.05.2024 14:05 Uhr Bergedorf: Carport und drei Autos in Flammen

In Bergedorf haben in der Nacht zum Mittwoch ein Carport und drei Autos in Flammen gestanden. Vier Bewohnerinnen und Bewohner der anliegenden Doppelhaushälften in der Straße Oberer Landweg mussten wegen des Feuers in Sicherheit gebracht werden. Sie blieben aber unverletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zuerst habe ein Gartenschuppen gebrannt. Die Flammen seien dann auf den Carport und von dort auf drei weitere Autos übergesprungen. Die Brandursache ist noch unbekannt.

