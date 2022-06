Stand: 03.06.2022 20:24 Uhr Bergedorf: Busanlage am Bahnhof wird für Sanierung gesperrt

Ab Sonntag nächster Woche wird die Busanlage am Bahnhof Bergedorf für etwa sechs Monate gesperrt. In dieser Zeit werden die Fahrbahnen saniert. Für die Busse gibt es Ersatzhaltestelle in den umliegenden Straßen. Die Wege dorthin sind ausgeschildert. In der Anfangszeit kümmern sich Kundenbetreuer und -betreuerinnen um die Fahrgäste. Außerdem ändern sich die Abfahrtszeiten der Busse und die Umsteigezeiten. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 03.06.2022 19:30

