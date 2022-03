Berenberg-Bank: Hoffnung für Wirtschaft trotz Krieg in der Ukraine Stand: 23.03.2022 07:23 Uhr Wie wirkt sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine auf die deutsche Wirtschaft aus? Kurzfristig gebe es starke Einbrüche, meint die Hamburger Privatbank Berenberg. Für den weiteren Jahresverlauf rechnet sie aber mit einem ordentlichen Wachstum.

Noch nie habe es so viele sozialversicherungspflichtige Jobs in Deutschland gegeben - und während der Corona-Pandemie hätten die Deutschen mehrere tausend Euro zusätzlich gespart, sagte Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding. Aber der Krieg in der Ukraine sei auch für die Wirtschaft hierzulande ein Schock, betonte er. In den nächsten zwei bis drei Monaten würden die Unternehmen im besten Fall auf der Stelle treten. Außerdem könne die Inflation bis zum Sommer sogar auf mehr als sieben Prozent steigen. Danach aber sehen Volkswirte Hoffnungsschimmer. Bis zum Jahresende wachse die Wirtschaft um knapp drei Prozent, so die Annahme.

Ob Deutschland im kommenden Winter ohne russisches Gas auskomme, sei schwer abzuschätzen, so Berenberg-Banker Schmieding. Er schlägt aber vor, bei allen Geschäften, die trotz Sanktionen mit Russland gemacht werden, eine Art Strafzoll von 25 Prozent zu erheben.

