Stand: 23.12.2022 19:15 Uhr Beratungen bei Essstörungen stark nachgefragt

Essstörungen nehmen in Hamburg offenbar zu. Zumindest stieg der Bedarf an Beratungsangeboten im vergangenen Jahr, wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion in der Bürgerschaft hervorgeht. Demnach wurden die von der Stadt geförderten Beratungsstellen gut 70 Prozent häufiger angefragt als vor der Corona-Pandemie. Mehr als die Hälfte der stationären Behandlungen entfielen auf Kinder und Jugendliche.

