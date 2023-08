Stand: 05.08.2023 18:11 Uhr Benefizspiel der HSV-Handballer gegen TuS Finkenwerder

Die Handballer des HSV Hamburg absolvieren am Sonntag um 15 Uhr in der Alsterdorfer Halle ein Benefizspiel gegen den TuS Finkenwerder. Dessen Halle an der Stadtteilschule Finkenwerder war im Februar komplett abgebrannt. Nun erhält der Klub die Einnahmen aus dem Spiel. Mehr als 1.000 Karten waren bis Sonnabendnachmittag bereits verkauft. Am Freitagabend hatten die HSV-Handballer ihr erstes Testspiel gegen den Zweitligisten Potsdam mit 35:30 gewonnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.08.2023 | 16:30 Uhr