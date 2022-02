Benefizkonzert des Bundespräsidenten in der Elbphilharmonie Stand: 27.02.2022 08:41 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt heute zu einem Benefizkonzert in die Hamburger Elbphilharmonie ein. Das Konzert wird ab 11 Uhr live im NDR übertragen.

Die Übetragung können Sie auf dieser Seite sowie im NDR Fernsehen verfolgen. Auf dem Programm des Konzerts des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert stehen Werke von Ludwig van Beethoven und Franz Liszt.

Die Erlöse des Konzerts, das jedes Jahr in einem anderen Bundesland stattfindet, gehen diesmal an 20 Projekte der Caritas zur medizinischen Versorgung von wohnungslosen Menschen. In Hamburg wird die Krankenstube für Obdachlose auf St. Pauli unterstützt.

Krankenstube: Medizinische Versorgung und Sozialarbeit

Die Krankenstube der Caritas ist die einzige Einrichtung in Hamburg, wo Menschen, die auf der Straße leben, längere Zeit medizinisch versorgt werden. Sie befindet sich im ehemaligen Hafenkrankenhaus und wurde vor fast 25 Jahren von der Caritas gegründet. Bis zu 20 Patientinnen und Patienten können dort gleichzeitig aufgenommen werden. Mehr als 80 Prozent von ihnen sind nicht krankenversichert.

Medizinische Versorgung und Sozialarbeit - das sei das Erfolgsrezept der Krankenstube, sagte deren Leiter Tim Niederauer. So gelinge es immer wieder, Menschen aus der Obdachlosigkeit zu holen.

Steinmeier: Mehr Aufmerksamkeit für Thema Obdachlosigkeit

Vor vier Jahren besuchte Bundespräsident Steinmeier im Rahmen seines Antrittbesuchs in Hamburg das "Herz As", die Tagesaufenthaltsstätte für wohnungslose Menschen in der Nähe des Hauptbahnhofs. Nach seiner Wiederwahl vor zwei Wochen hatte Steinmeier in seiner Rede vor der Bundesvesammlung versprochen, dem Thema Obdachlosigkeit mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Jedes Jahr lädt der Bundespräsident in einem anderen Bundesland zum Benefizkonzert zugunsten von sozialen oder kulturellen Organisationen.

