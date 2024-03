Stand: 01.03.2024 18:09 Uhr Beisetzung Nawalnys: Trauer auch in Hamburg

Am Tag der Beisetzung des Kremlkritikers Alexej Nawalny in Moskau haben auch in Hamburg Menschen Abschied von dem 47-Jährigen genommen. Vor dem geschlossenen russischen Generalkonsulat am Feenteich legten sie Blumen und Fotos Nawalnys nieder und zündeten Kerzen an. Auf dem Sockel des Zauns um das Konsulatsgebäude war der Name des Oppositionsführers zu lesen.

