Beiersdorf investiert über 60 Millionen Euro in Hamburg Stand: 19.11.2020 20:19 Uhr Der Beiersdorf-Konzern will 60 Millionen Euro in seinen Hamburger Stammsitz investieren. Dafür soll im Stadtteil Eimsbüttel ein neues Technologiezentrum entstehen.

An der Troplowitzsstraße Ecke Wiesingerweg will der Konzern Beiersdorf nicht nur seine Verwaltung konzentrieren, wenn das alte Stammgelände an der Unnastraße geräumt wird. Bis 2024 soll hier auch ein neuartiges "Technology Center" entstehen - eine Verbindung von Forschung, Entwicklung und Produktion. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Prototypen und neue Produkte sollen schneller entwickelt, getestet und marktfähig gemacht werden, sagt Vorstandschef Stefan de Loecker.

AUDIO: Beiersdorf-Technologiezentrum geplant (1 Min)

Platz für Experimente und neue Entwicklungen

Es soll mehr experimentiert und Neues auch in kleinem Maßstab ausprobiert werden. Dass Beiersdorf sich an der Troplowitzstraße weiter entwickeln will, steht schon länger fest. Die neuen Pläne seien aber auch ein Gewinn für die Innovation in Hamburg, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Die Beiersdorf AG beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit etwa 20.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 7,6 Milliarden Euro.

