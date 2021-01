Bei Verkehrsplanung vergessen? Handwerker auf Parkplatzsuche Stand: 14.01.2021 08:26 Uhr Viele Handwerkerinnen und Handwerker sind unzufrieden, weil es für sie immer schwieriger wird, für die Arbeit einen Parkplatz zu bekommen. Auswirkungen hat das auch für die Kundschaft.

Handwerkerleistung nur noch gegen Parkplatz-Garantie: So etwas soll es in dichtbesiedelten Stadtteilen Hamburgs schon gegeben haben. Parktickets - auch Knöllchen fürs Falschparken - oder eben die Zeit, die lange Wege hin und zurück vom Transporter in Anspruch nehmen, werden den Kundinnen und Kunden in Rechnung gestellt.

Bei der "Verkehrswende" links liegen gelassen?

Quer durch die Branche berichten Handwerksbetriebe NDR 90,3, dass sie sich beim Thema "Verkehrswende" in Hamburg links liegen gelassen fühlen. Ob beim Wasserrohrbruch in der Innenstadt oder der kurzfristigen Malerarbeit in Ottensen: Für Handwerksfahrzeuge sei nur Platz mit Ausnahmegenehmigung - und sich diese zu besorgen, bedeute umständliche Bürokratie, heißt es.

AUDIO: Handwerker und Parkplatzprobleme (1 Min)

Eine Tischlerei aus Kirchwerder merkt an, dass die Mitarbeitenden das Werkzeug nicht jedes Mal Hunderte Meter weit mit der Schubkarre vom Auto zum Kunden transportieren könnten.

Hamburgs Handwerkskammer fordert vom Senat mehr Berücksichtigung der Branche bei der Verkehrs- und Quartiersplanung.

Weitere Informationen Corona-Krise: Handwerker kommen auch kurzfristig Auch in der Corona-Krise kommen viele Handwerker zeitnah. Probleme gibt es allerdings bei der Materialbestellung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.01.2021 | 11:00 Uhr