20.06.2023 18:23 Uhr Behörde warnt vor Auswirkungen der Trockenheit

Aufgrund der momentanen Hitze und Trockenheit rechnet die Umweltbehörde mit einer Verschlechterung der Wasserqualität in Flüssen und Seen. Kleinere Bäche und Teiche könnten zudem austrocknen. Der Sauerstoffgehalt in vielen Gewässern sei zurzeit niedrig. Das könne für Fische gefährlich werden. Die Umweltbehörde bittet Bürgerinnen und Bürger, Bächen und Teichen kein Wasser mehr zu entnehmen und Trinkwasser zu sparen. Gewässer mit sichtbaren Problemen können der Stadt seit Kurzem über das Portal "Trockener Bach" gemeldet werden.

