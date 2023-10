Behörde startet Online-Befragung zu Spielplätzen in Hamburg Stand: 17.10.2023 16:56 Uhr Wie und wo spielen Hamburgs Kinder? Das möchte die Umweltbehörde wissen und hat dazu eine Online-Befragung gestartet.

Die Umfrage ist zu finden unter www.gruppef.com/spielen-in-hamburg. Alle Hamburgerinnen und Hamburger können daran bis zum 22. November beteiligen, egal wie alt sie sind. Die Behörde will wissen, welche Spielplätze sie nutzen, was ihnen dort gut gefällt und was ihnen möglicherweise fehlt. Was ist beispielsweise neben den Spielgeräten besonders wichtig - Bänke, Picknicktische oder mehr Mülleier?

Auch Treffpunkte für Jugendliche im Fokus

In der Befragung geht es nicht nur um Spielplätze, sondern auch um Bolzplätze und Skate-Anlagen sowie andere Treffpunkte für Kinder und Jugendliche. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Barrierefreiheit. Auch die Folgen des Klimawandels spielen eine Rolle - also zum Beispiel, ob Spielplätze mehr Schattenplätze, mehr Bepflanzung oder auch Wasserspiele bekommen sollten.

Bezirksämter sollen Ergebnisse verwenden

Die Ergebnisse der Online-Befragung will die Umweltbehörde dann an die Bezirksämter weitergeben, damit die Spielplätze entsprechend umgestaltet werden können.

