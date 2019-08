Stand: 15.08.2019 09:21 Uhr

Behörde: E-Tretroller bisher "kein Problem"

Rund 2.800 E-Scooter sind inzwischen in Hamburg unterwegs, aber längst nicht allen gefällt die Präsenz der Tretroller auf den Straßen. Dennoch wertet die Verkehrsbehörde die Mietfahrzeuge "aktuell nicht als Problem". Die Beschwerden bei der Polizei seien "nur sehr gering und wir nehmen wahr, dass die Roller überwiegend vernünftig genutzt werden“, sagte Behördensprecherin Susanne Meinecke im Gespräch mit NDR 90,3. "Insofern planen wir auch keine Ausweitung der Zonen, in denen die Miete der Roller nicht beendet werden kann."

500 Verbotszonen eingerichtet

Mit den bislang vier in Hamburg vertretenen Vermietern Lime, Circ, Tier und Voi hat die Stadt rund 500 solcher Parkverbotszonen vereinbart. Vor allem die Bereiche rund um die Gewässer und Grünanlagen sollen so vor achtlos abgestellten E-Scootern bewahrt bleiben.

Behörde sieht keine Probleme mit E-Scootern NDR 90,3 - 15.08.2019 11:00 Uhr Fast 3.000 E-Scooter sind mittlerweile in Hamburg unterwegs - und laut Verkehrsbehörde gibt es bislang kaum Beschwerden. Lena Baack berichtet.







Die Verkehrsbehörde appellierte an die E-Tretroller-Nutzer, sich an geltende Regeln zu halten und Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen. "Die Regeln sind natürlich immer nur so gut, wie die Leute, die die Roller benutzen, sich auch daran halten", sagte die Sprecherin.

Zwei weitere Anbieter bald am Start

Videos 02:35 Hamburg Journal E-Roller: Die Vier-Wochen-Bilanz Hamburg Journal 2.160 E-Roller kann man mittlerweile in Hamburg leihen - bei vier Anbietern. Vier kleinere Unfälle zählte die Polizei bislang, aber keine größeren Beschwerden.

Nach Angaben der Behörde stehen zwei weitere Anbieter in den Startlöchern, ihre Fahrzeuge ebenfalls auf Hamburgs Straßen zu bringen. In den freiwilligen Vereinbarungen mit der Stadt ist die Flottengröße im innerstädtischen Bereich auf 1.000 E-Scooter pro Anbieter begrenzt. Die E-Tretroller sind seit Mitte Juni in Deutschland zugelassen.

CDU für gekennzeichnete Rückgabeflächen

Die Hamburger CDU kritisiert, dass die Rückgabe-Praxis noch ein Problem sei. Oft würden Roller einfach achtlos auf Geh- oder Radwegen stehen gelassen. Mit einer Initiative wirbt die Partei jetzt für gekennzeichnete Rückgabeflächen - und stärkere Kontrollen der Polizei.

