Behinderungen in Altona durch Wasserrohrbruch

Stand: 28.08.2022 10:38 Uhr

Vollsperrung hinter dem Altonaer Rathaus: In der Klopstockstraße, also am Beginn der Elbchaussee, sind am Sonntagmorgen durch einen Rohrbruch große Mengen Wasser ausgetreten. Spezialisten begannen zu prüfen, welche Leitung beschädigt ist und wie lange die Reparatur dauern soll. Das sagte ein Sprecher von Hamburg Wasser zu NDR 90,3. Inzwischen tritt aber kein Wasser mehr aus. | Sendedatum NDR 90,3: 28.08.2022 11:00

