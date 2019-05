Stand: 08.05.2019 15:39 Uhr

Behindertes Mädchen missbraucht: Haftstrafe

Im Prozess um den sexuellen Missbrauch eines geistig behinderten Mädchens in Hamburg-Heimfeld ist der 79 Jahre alte Angeklagte am Mittwoch zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Das Hamburger Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die Zwölfjährige im November des vergangenen Jahres auf einem Waldparkplatz sexuell missbraucht hat. Der 79-Jährige hatte für ein Busunternehmen behinderte Kinder von der Schule abgeholt und nach Hause gebracht.

Mädchen missbraucht: Haftstrafe für 79-Jährigen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.05.2019 17:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Weil er ein behindertes Mädchen auf einem Waldparkplatz im Süden Hamburgs missbraucht hat, ist ein Schulbussfahrer verurteilt worden. Der 79-Jährige muss zwei Jahre und acht Monate in Haft. Elke Spanner berichtet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mehrere Fälle?

Wie oft war der Mann mit dem wehrlosen Mädchen im Wald? Angeklagt war ein Fall des sexuellen Missbrauchs. Ende November hatte ein Zeuge beobachtet, wie der Fahrer sich auf einem abgelegenen Waldparkplatz an der Zwölfjährigen verging. Das Gericht hatte jedoch ermitteln lassen, dass der Pensionär bei seinen Fahrten regelmäßig von der vorgeschriebenen Route abgewichen und mit dem Mädchen auf den Waldparkplatz gefahren war. Man könne sicher sein, dass er da nicht das Gespräch mit dem Kind gesucht habe, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung.

Einen Missbrauch gestanden

Der Angeklagte hatte den einen Missbrauch gestanden und als spontanen Entschluss dargestellt. Der Richter sprach hingegen von einem eingeschliffenen Verhalten. Weil die Kammer weitere Missbrauchstaten durch den Angeklagten fürchtet, bleibt der 79-Jährige bis zur Rechtskraft seiner Verurteilung in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre und elf Monate Haft gefordert, der Verteidiger eine Strafe unter zwei Jahren auf Bewährung beantragt. Die Strafe hätte deutlich härter ausfallen können, wenn sich der Angeklagte nicht um einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich bemüht hätte. Der pensionierte Eisenbahner hatte der Mutter des Kindes einen Entschuldigungsbrief geschrieben und dem Mädchen 10.000 Euro Schmerzensgeld gezahlt. Der verheiratete Beamte war nicht vorbestraft und arbeitete bei dem Schülerbeförderungsunternehmen als Teilzeitkraft.

Weitere Informationen Behindertes Mädchen missbraucht: Geständnis Ein Schulbusfahrer ist angeklagt, weil er ein behindertes Mädchen auf einem Waldparkplatz im Süden Hamburgs missbraucht haben soll. Vor Gericht gestand der 79-Jährige die Vorwürfe. (21.03.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.05.2019 | 17:00 Uhr