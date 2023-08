Stand: 17.08.2023 19:20 Uhr Beachvolleyball in Hamburg: Ludwig/Lippmann starten gut in Gruppenphase

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Louisa Lippmann sind gut in die Hauptrunde des Elite-16-Turnier der Beach Pro-Tour in Hamburg gestartet. Das in der Hansestadt trainierende Duo gewann am Donnerstag seine beiden Gruppenspiele - 2:1 nach Sätzen gegen das chinesische Duo Chen Xue/Xinyi Xia und 2:0 gegen Agatha/Rebecca aus Brasilien. Bei den Herren startete das ebenfalls in Hamburg trainierende Paar Nils Ehlers/Clemens Wickler mit einem 2:0-Erfolg über Pedro Solberg/Guto aus Brasilien. Am Freitag stehen am Rothenbaum die finalen Spiele der Gruppenphase an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.08.2023 | 19:00 Uhr