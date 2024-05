Stand: 18.05.2024 20:24 Uhr Beach-Volleyball: Hamburger Teams siegen beim Nations Cup

Die beiden Beach-Volleyball-Duos Nils Ehlers/Clemens Wickler und Lukas Pfretzschner/Sven Winter haben ihre erste Aufgabe beim Nations Cup auf dem Heiligengeistfeld erfolgreich gelöst. Die beiden Hamburger Paare gewannen am Sonnabend zum Auftakt des Vorrundenturniers gegen Luxemburg mit 2:0-Siegen. Bei der Veranstaltung in der temporären Active City Arena wird ein Startplatz für das abschließende olympische Qualifikations-Turnier vom 13. bis 16. Juni in Jurmala in Lettland ausgespielt. Nur der Sieger des Turniers in Hamburg darf in Lettland antreten.

