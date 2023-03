Stand: 30.03.2023 17:27 Uhr Beach-Volleyball: Ende Mai "King of the Court"-Turnier auf dem Heiligengeistfeld

Hamburg ist auch in diesem Ausrichter eines "Queen and King of the Court"-Turniers. Das Beach-Volleyball-Event soll vom 25. Mai bis zum 28. Mai auf dem Heiligengeistfeld in St. Pauli stattfinden. Jeweils 15 Teams bei den Damen und Herren sollen an den Start gehen. "Queen and King of the Court" ist eigentlich ein beliebtes Trainingsspiel. Statt zwei Teams sind fünf Duos gleichzeitig aktiv, die in einem Ausscheidungsrennen nach Zeit spielen. Im August ist im Stadion am Rothenbaum außerdem ein Turnier der internationalen Pro Tour geplant.

