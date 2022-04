Bauunternehmer will Hamburger Pella Sietas Werft kaufen Stand: 28.04.2022 10:57 Uhr Für die insolvente Pella Sietas Werft in Hamburg-Neuenfelde gibt es überraschend doch noch einen Interessenten. Ein Bauunternehmer aus dem Landkreis Harburg will das komplette Unternehmen kaufen - und Deutschlands älteste Werft erhalten.

Quasi in letzter Minute will Steffen Lücking die Zerschlagung von Sietas verhindern. Im Internet werden bereits Teile der Ausrüstung von Deutschlands ältester Werft versteigert, auch die drei Schwimmdocks sollten eigentlich verkauft werden. Nun hat Lücking nach eigenen Angaben ein Gebot für die gesamte Insolvenzmasse abgegeben. Unklar ist, wie viel er zahlen würde.

Werft für Sportboote und Traditionsschiffe?

Lücking ist bislang als Bauunternehmer in Erscheinung getreten, betreibt zusammen mit seiner Frau auch einen Bauernhof südlich von Hamburg. Sietas will er als Werftstandort fortführen, unter anderem für Sportboote und Traditionsschiffe. Zudem möchte er in Neuenfelde kleine Windkraftanlagen fertigen - und dazu weitere Mittelständler und Mittelständlerinnen ins Boot holen.

Sietas hatte im vergangenen Jahr Insolvenz angemeldet. Damals waren in Neuenfelde noch etwa 300 Menschen beschäftigt, die meisten sind inzwischen entlassen oder haben gekündigt.

