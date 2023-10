Stand: 31.10.2023 19:47 Uhr Baustopp auf einer weiteren Signa-Baustelle in Hamburg

Auf einer weiteren Signa-Baustelle in Hamburg gibt es einen Baustopp. Ende vergangener Woche wurden die Arbeiten an dem an den Flüggerhöfen am Rödingsmarkt eingestellt, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Wie auch beim Elbtower ist hier die Signa Holding Bauherr. Rechnungen an die Bauunternehmen sollen demnach nicht beglichen worden sein. Erst letzte Woche war bekannt geworden, dass die Arbeiten am Elbtower ruhen, weil Zahlungen von Signa ausstehen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 31.10.2023 | 19:30 Uhr