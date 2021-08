Baustellen auf A25 und A7 bremsen Verkehr aus Stand: 02.08.2021 06:28 Uhr Seit Montagmorgen wird in Hamburg an zwei weiteren Autobahnabschnitten gearbeitet. Engpässe gibt es auf der A25 nach Geesthacht und auf der A7 bei Hamburg-Heimfeld. Es gibt aber Umleitungstipps.

Zwar beklagen sich Pendlerinnen und Pendler in Hamburg bereits über mehrere Baustellen, etwa auf der A255. Doch die neuen Maßnahmen erlaubten keinen Aufschub, begründete Christian Merl von der Autobahn GmbH den Beginn der Arbeiten. Auf der A25 zerbröselt der Lärmschutz-Asphalt: "Dieser offenporige Asphalt hat eine durchschnittliche Lebensdauer von sieben Jahren. Hier ist er bereits acht und neun Jahre drinnen", so Merl.

Umleitung über die B5

Zwischen Neuallermöhe-West und Geesthacht hat die Autobahn bis Oktober nur eine Spur je Richtung. Als Umleitung steht die B5 zur Verfügung. Sie wird im Anschluss daran von November an selbst einspurig, und zwar wegen einer kaputten Brücke in Boberg. Diese Arbeiten nehmen anderthalb Jahre in Anspruch. Insofern seien die Baumaßnahmen koordiniert, so Merl.

Arbeiten an der A7 dürften Staus verursachen

Die zweite Baustelle wird voraussichtlich für mehr Staus sorgen. Auf der A7 ist zwischen Hamburg-Heimfeld und Niedersachsen die oberste Deckschicht rissig. Merl: "Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, innerhalb von acht Wochen den Bereich zu sanieren. Oder wir laufen Gefahr, dass wir nächstes Jahr eine Grundinstandsetzung machen müssen, die mehrere Monate dauert". Richtung Hannover fehlt täglich zwischen 6 und 15 Uhr ein Fahrstreifen. Zum Nachmittag sind wieder alle frei.

