Stand: 19.04.2023 15:52 Uhr Baustart für neues Abfallzentrum in Bahrenfeld

Im Hamburger Westen wird eines der modernsten Abfallverwertungszentren Europas gebaut. Auf dem Gelände der ehemaligen Müllverwertungsanlage Stellinger Moor wurde am Mittwoch der Grundstein für das Zentrum für Ressourcen und Energie gelegt. Ab 2025 sollen an der Schnackenburgallee jährlich rund 9.600 Tonnen an Wertstoffen aus dem Hausmüll zurückgewonnen werden. Aus dem Rest wird klimafreundliche Wärme und Energie erzeugt.

