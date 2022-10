Baumfällungen in Wilhelmsburg: Hohe Strafe für Planungsgesellschaft Stand: 18.10.2022 15:02 Uhr Die städtische IBA-Planungsgesellschaft soll knapp 400.000 Euro Strafe zahlen. Es geht um illegale Baumfällungen in Wilhelmsburg. Doch Hamburgs zuständige Baubehörde weigert sich gegen das Bußgeld.

Der Streit ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Selten gibt es so hohe Bußgelder. Und dass ein städtischer Betrieb so viel zahlen soll, ist einmalig. Ungewöhnlich ist auch der Widerstand der Behörde. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Von 2018 bis 2020 stellte die städtische IBA sieben Fällanträge beim Bezirksamt Mitte. Für den Bau neuer Wohn-Quartiere in Wilhelmsburg ließ sie Schrebergärten umbauen.

Städtische IBA-Planungsgesellschaft räumt Fehler ein

Das Bezirksamt Mitte meldete sich aber nicht. Nach drei Monaten wertete die IBA das als Zustimmung, nach dem Motto: Wer nicht widerspricht, der genehmigt. Und sie ließ 133 Bäume absägen. Nun räumt die IBA eine rechtliche Fehleinschätzung ein. In der Zwischenzeit hat sie 191 neue Bäume gepflanzt. Zudem betont sie, man habe die Fällung von 122 Bäumen noch umgehen können.

387.000 Euro: Baubehörde wehrt sich gegen Strafe

Das Bezirksamt verhängte eine Ordnungswidrigkeitsstrafe von 387.000 Euro. Doch die IBA zahlt seit einem Jahr nicht. Ihre Aufsichtsbehörde, die Baubehörde wehrt sich. Eine Begründung nennt sie NDR 90,3 nicht. Allerdings hat die IBA in ihrer Bilanz schon einen Betrag zurückgestellt, der der Strafe entspricht.

