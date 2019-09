Stand: 10.09.2019 20:06 Uhr

Baum-Besetzung in Wilhelmsburg dauert an

Umweltaktivisten protestieren im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg noch immer mit einer Baum-Besetzung gegen die Abholzung eines Waldstücks. In etwa fünf Metern Höhe harren drei Demonstranten seit Sonntag in dem Waldstück am Honartsdeicher Weg mit Schlafsäcken und Hängematten aus. Drei weitere Aktivisten waren am Montag von der Polizei aus dem Baum abgeseilt worden.

Abbruch aus Sicherheitsgründen

Die drei verbliebenen Besetzer sind so hoch geklettert, dass die Polizei den Einsatz aus Sicherheitsgründen abbrechen musste. Die Beamten halten unterhalb des Baumes Wache. In der Nacht zu Dienstag wurde die Eiche mit einem Scheinwerfer angestrahlt. Damit niemand vor Hunger und Durst aus Versehen runterfällt, werden die Aktivisten von der Polizei sogar mit Essen und Wasser versorgt.

Am Dienstagnachmittag rückte dann die Feuerwehr mit einer Drehleiter an. Doch um die Leiter auszufahren, müsste man zwei Bäume fällen, sagte ein Feuerwehrmann - deshalb wurde die Aktion gestoppt. Immer noch ist unklar, wer die Besetzer sind. Auf Fragen riefen sie auf Englisch: "Wir wollen hier ein Baumhaus bauen. Mit zwei Stockwerken." Gerüchte, dass es sich um Aktivisten handelt, die bereits im Hambacher Forst dabei waren, haben sich bislang nicht bestätigt.

Die drei Besetzer, die von Spezialisten der Polizei am Montag aus dem Baum geholt wurden, reichten dagegen Beschwerde ein. Ohne Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht entschied am Dienstagabend, dass die Maßnahmen der Polizei rechtmäßig gewesen seien.

Bäume sollen Wohnungsbau weichen

Die mediale Aufmerksamkeit freut die örtlichen Bürgerinitiativen: Man kämpfe seit Jahren für den wilden Wald, sagen Vertreter von "Zukunft Elbinsel Wilhelmsburg" und "Waldretter Wilhelmsburg". Hintergrund des Protests ist die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße und der Neubau des Spreehafenviertels südlich der Elbe: Im Zuge der Arbeiten sollen etliche Bäume gefällt werden. Das Waldstück zwischen der Harburger Chaussee und dem Honartsdeicher Weg soll rund 1.100 Wohnungen weichen.

Um dagegen zu protestieren, hatten Anwohner am Sonntag zunächst ein Nachbarschaftsfest veranstaltet. Einige hundert Meter weiter entstand dann die Plattform. Die Umweltaktivisten fordern einen Stopp der geplanten Wohnbebauung und den Erhalt der Grünflächen. Angesichts des Insektensterbens und der Versiegelung von städtischen Flächen sei jeder Baum wichtig.

Die Bürger seien umfassend informiert und beteiligt worden, erklärt die IBA Hamburg. Sie führt im Auftrag der Stadt die Planung durch. Danach würden 40 Prozent des derzeitigen Baumbestandes erhalten bleiben.

