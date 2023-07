Stand: 03.07.2023 06:29 Uhr Baugerüst stürzt auf parkendes Auto

In der Wandsbeker Chaussee ist am Sonntagabend ein 15 Meter hohes Baugerüst umgestürzt. In Höhe der Maxstraße begrub es einen geparkten Kleintransporter unter sich. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand und auch die Fassade des Hauses wurde nicht beschädigt. Weshalb das Baugerüst umfiel, ist unklar.

