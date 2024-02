Stand: 10.02.2024 09:31 Uhr Bauern blockieren Druckerei: Zeitungszustellung in Hamburg betroffen

Offenbar haben einige Leserinnen und Leser am Sonnabendmorgen nicht wie üblich ihr "Hamburger Abendblatt" oder ihre "Bild"-Zeitung bekommen. Der Grund: Etwa 120 Bauern und Handwerker blockierten am Freitagabend die Zufahrt zur Axel-Springer- und Prinovis-Druckerei in Ahrensburg mit Treckern und Lastwagen, wie auch das "Abendblatt" selbst berichtet. Der Protest richtete sich erneut gegen die Presse. Die Landwirte fühlen sich falsch dargestellt. Die Polizei beendete den Protest gegen 4 Uhr morgens.

