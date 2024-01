Bauern-Protest in Hamburg: Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen Stand: 05.01.2024 08:37 Uhr Für den kommenden Montagmorgen haben Bäuerinnen und Bauern Demonstrationen unter dem Motto "Gegen Steuererhöhungen im Agrarbereich!" angemeldet, zu denen mehrere hundert Traktoren erwartet werden. Die Hamburger Polizei warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet sowie auf Ausweichstrecken.

Bislang wurden im Rahmen der seit mehreren Wochen andauernden sogenannten Bauernproteste für kommenden Montag drei Traktorenaufzüge angemeldet. Der Veranstalter "Land schafft Verbindung e. V." erwartet jeweils 250 bis 300 Landmaschinen. Die Treckerkolonnen sollen jeweils gegen 7.30 Uhr aus Schleswig-Holstein kommend in Langenhorn, Rahlstedt und Bergedorf die Landesgrenze passieren und von dort auf folgenden Strecken den Abschlusskundgebungsort in der Hamburger Altstadt erreichen.

Viele Blockaden im Stadtgebiet geplant

Folgende Strecken werden voraussichtlich blockiert sein:

Aufzug 1 kommt aus Langenhorn: Langenhorner Chaussee - Alsterkrugchaussee - Rosenbrook - Tarpenbekstraße - Breitenfelder Straße - Gärtnerstraße - Im Gehölz - Schulweg - Doormannsweg - Alsenplatz - Alsenstraße - Stresemannstraße - Neuer Pferdemarkt - Budapester Straße - Millerntorplatz - Millerntordamm - Ludwig-Erhard-Straße - Willy-Brandt-Straße/Domstraße

Aufzug 2 kommt aus Rahlstedt: Meiendorfer Straße - Bargteheider Straße - Stein-Hardenberg-Straße - Ahrensburger Straße - Wandsbeker Zollstraße - Rüterstraße - Wandsbeker Marktstraße - Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße - Lübeckertordamm - Steindamm - Kreuzweg - Kurt-Schumacher-Allee - Altmannbrücke - Klosterwall - Willy-Brandt-Straße/Domstraße

Aufzug 3 kommt aus Bergedorf: Rothenhauschaussee - Holtenklinker Straße - Am Brink - Mohnhof - Bergedorfer Straße - Eiffestraße - Anckelmannsplatz - Spaldingstraße - Amsinckstraße - Deichtorplatz/Deichtortunnel - Willy-Brandt-Straße/Domstraße

Polizei rät zu Verkehrsmitteln auf der Schiene

Ab etwa 6 Uhr muss daher am Montag an weiteren Örtlichkeiten mit Stau und Verkehrsbehinderungen im Hamburger Stadtgebiet gerechnet werden. Auch auf Ausweichstrecken ist laut Polizei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Es wird gebeten, auf S- und U-Bahnen sowie Regionalzüge, also schienengebundene Verkehrsmittel auszuweichen.

Bauernverband hält an Aktionswoche fest

Die Bäuerinnen und Bauern sind empört wegen dem von der Ampel-Koalition geplanten Abbau von Subventionen. Am Donnerstag reagierte die Bundesregierung auf die massiven Proteste: Die Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen werden, wie der Sprecher der Bundesregierung in Berlin mitteilte. Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend - und hält an einer ab Montag geplanten Aktionswoche fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.01.2024 | 14:00 Uhr