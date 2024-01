Bauern-Protest gestartet: Trecker rollen in die Hamburger Innenstadt Stand: 08.01.2024 08:06 Uhr Die Hamburger Polizei erwartet heute bis zu 2.000 Traktoren zum Bauern-Protest in der Innenstadt. Im gesamten Stadtgebiet und auch auf den Ausweichstrecken kann es heute zu Staus kommen.

Am frühen Morgen kam es bereits zu Beeinträchtigungen. Betroffen waren laut Polizei der Bereich Finkenwerder, die B4 aus Richtung Norden, die B431 und die Luruper Hauptstraße aus Richtung Westen und aus dem Südosten die B5.

Polizei rät, Stadtgebiet zu umfahren

Die meisten Teilnehmenden des Protests wollen sich am Vormittag auf der Willy-Brandt-Straße versammeln. Die Polizei bat Pendler und Pendlerinnen darum, das Stadtgebiet zu umfahren und auf S- und U-Bahnen auszuweichen, denn auch HVV-Busse könnten in den Staus steckenbleiben. Wie lange die Proteste den Verkehr heute beeinträchtigen, ist unklar.

15 Kolonnen angemeldet

15 Treckerkolonnen waren bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Von Bergedorf, Rahlstedt, Langenhorn, Schnelsen, Schenefeld, Wedel und Neugraben-Fischbek fahren die Bäuerinnen und Bauern mit ihren Landmaschinen in die Innenstadt. Am Sonntag hatten die Veranstalter noch einen weiteren Trecker-Korso in Lohbrügge angemeldet.

Die Polizei Hamburg hat eine Übersicht mit den Streik-Routen veröffentlicht, außerdem gibt es dort Informationen zu den genaueren Demonstrationsrouten.

Winterdienst eingeschränkt

Für zusätzliche Probleme auf den Straßen sorgen Eis und Schnee. Schon die vierte Nacht in Folge ist die Stadtreinigung im Voll-Einsatz. Wie das städtische Unternehmen am Morgen mitteilte, kann es wegen des Streiks aber zu Einschränkungen im Winterdienst kommen.

Eltern können Kinder bei der Schule abmelden

Die Hamburger Schulbehörde bat im Voraus die Schulen um Nachsicht, falls Schülerinnen und Schüler am ersten Tag nach den Ferien nicht pünktlich kommen. Sie wies auch darauf hin, dass die Eltern kurzfristig entscheiden können, ob sie ihre Kinder aufgrund besonderer Probleme auf den Schulwegen vom Schulbesuch abmelden oder nicht.

Bauernverband hält an Aktionswoche fest

Der Bauern-Protest richtet sich gegen Sparpläne der Bundesregierung. Sie will Subventionen für Agrardiesel schrittweise streichen. In der Debatte hat sich die Ampel-Koalition bereits kompromissbereit gezeigt, sie verzichtet nun doch auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft. Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend - und hält an der geplanten Aktionswoche fest.

Offenbar Mobilisierungsaufrufe von Rechtsextremisten

Im Zusammenhang mit den geplanten Protesten beobachten Sicherheitsbehörden offenbar Mobilisierungsaufrufe von Rechtsextremisten und der Querdenker-Szene. Das Bundeskriminalamt (BKA) registrierte demnach in Online-Netzwerken Aufrufe für eine "Umsturzrandale" und eine "Unterwanderung" der Proteste, berichtet die "Welt am Sonntag". Frederik Schmoldt vom Hamburger Bauernverband sagte dazu am Sonntag: Es werde nicht geduldet, wenn da Leute Hetze verbreiten wollen: "Wir wollen für die Sache protestieren und nicht zusehen, dass wir uns vor den Karren binden lassen".

