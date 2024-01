Bauern-Protest: Rund 100 Trecker heute in Hamburg erwartet Stand: 24.01.2024 12:20 Uhr

Die aus dem niedersächsischen Seevetal kommenden Landmaschinen sollen heute Nachmittag gegen 16 Uhr die südliche Stadtgrenze passieren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Von dort aus soll die Trecker-Demo unter dem Motto "Landwirte kämpfen um ihre Zukunft" bis in die Innenstadt führen, wo den Angaben zufolge am frühen Abend am Gänsemarkt eine Kundgebung geplant ist.

Route geht vom Stadtrand bis zum Gänsemarkt und zurück

Folgende Straßen befinden sich laut Polizei auf der Route des Umzugs: Großmoordamm, Großmoorbogen, Neuländer Straße, Hannoversche Straße, Brücke des 17. Juni, König-Georg-Deich, Georg-Wilhelm-Straße, Pollhornweg, Pollhorner Hauptdeich, Schmidts Breite, Bei der Wollkämmerei, Georg-Wilhelm-Straße, Hafenrandstraße, Reiherstieg-Hauptdeich, Neuhöfer Straße, Neuhöfer Damm, Roßdamm, Ellerholzbrücke, Veddeler Damm, Am Saalehafen, Am Moldauhafen, Freihafenelbbrücke, Versmannstraße, Überseeallee, Shanghaiallee, Oberbaumbrücke, Klosterwall, Steintorwall, Glockengießerwall, Lombardsbrücke, Neuer Jungfernstieg, Gänsemarkt (mit Kundgebung von 19 bis 20 Uhr), Dammtorstraße, Esplanade und Lombardsbrücke.

Verkehrsbehinderungen südlich der Elbe und in der Innenstadt

Laut Polizei kann es im Verlauf der Demo südlich der Elbe, in der Hafencity und in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Im Anschluss an die Kundgebung wollen die Bäuerinnen und Bauern mit ihren Landmaschinen auf der gleichen Route wie beim Hinweg zurück bis zum Großmoordamm am Stadtrand fahren.

Die Polizei bittet darum, den von der Trecker-Demo betroffenen Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

