Bauern-Demo: 1.500 Traktoren heute in Hamburg erwartet Stand: 29.01.2024 07:01 Uhr Am heutigen Montag wollen erneut zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte in Hamburg gegen die Agrar- und Subventionspolitik protestieren. Die Polizei geht davon aus, dass rund 1.500 Traktoren und andere Fahrzeuge auf den Straßen der Hansestadt unterwegs sein werden. Sie warnte vor erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei rief Autofahrerinnen und -fahrer dazu auf, das Stadtgebiet zu meiden. Bereits am frühen Montagmorgen legten Bäuerinnen und Bauern vorübergehend den Verkehr rund um die Köhlbrandbrücke lahm, wie NDR 90,3 berichtete.

Kundgebung am Dammtor-Bahnhof

Nach Angaben der privaten Anmelderinnen und Anmelder sind fünf Aufzüge unter dem Motto "Gegen Steuer- und Bürokratiewahn" geplant, die sternförmig zum Theodor-Heuss-Platz am Bahnhof Dammtor fahren wollen. Die Traktoren rollen von Marmstorf, Rahlstedt, Bergedorf, Lurup und Rissen aus nach Hamburg. Dort soll es zwischen 10 und 12 Uhr eine Kundgebung geben, bevor die Trecker Hamburg wieder verlassen. Der Start der Protestfahrten ist für 7.30 Uhr geplant. Sie sollen bis etwa 15 Uhr dauern.

Traktoren fahren fünf Routen durch Hamburg

Die Aufzüge werden folgende Routen fahren:

Aufzug I (aus Bergedorf kommend): Wentorfer Straße - Mohnhof - Bergedorfer Straße - Eiffestraße - Anckelmannplatz - Bürgerweide - Wallstraße - Lübecker Straße - Sechslingspforte - An der Alster - Kennedybrücke - Alsterglacis - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug II (aus Lurup kommend): Luruper Hauptstraße - Luruper Chaussee - Bahrenfelder Chaussee - Stresemannstraße - Alsenstraße - Alsenplatz - Doormannsweg - Fruchtallee - Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug III (aus Rahlstedt kommend): Meiendorfer Straße - Bargteheider Straße - Stein-Hardenberg-Straße - Ahrensburger Straße - Wandsbeker Zollstraße - Rüterstraße - Wandsbeker Marktstraße - Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße - Sechlingspforte - Schwanenwik - An der Alster - Kennedybrücke - Alsterglacis - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug IV (aus Rissen kommend): Wedeler Landstraße - Sülldorfer Landstraße - Osdorfer Landstraße - Osdorfer Weg - Von-Sauer-Straße - Bahrenfelder Chaussee - Stresemannstraße - Alsenstraße - Alsenplatz - Doormannsweg - Fruchtallee - Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug V (aus Marmstorf kommend): Bremer Straße - Hohe Straße - B75/Wilhelmsburger Reichsstraße - Neuländer Straße - Hannoversche Straße - Brücke des 17. Juni - König-Georg-Deich - Georg-Wilhelm-Straße - Hohe-Schaar-Straße - Rethedamm - Neuhöfer Damm - Roßdamm - Ellerholzbrücke - Veddeler Damm - Am Saalehafen - Am Moldauhafen - Freihafenelbbrücke - Versmannstraße - Überseeallee - Shanghaiallee - Brooktorkai - Am Sandtorkai - Niederbaumbrücke - Baumwall - Vorsetzen - Johannisbollwerk - Bei den St. Pauli-Landungsbrücken - Helgoländerallee - Millerntorplatz - Glacischaussee - Holstenglacis - Karolinenstraße - Messeplatz - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz.

Seitens der Anmelderinnen und Anmelder ist es geplant, sich im Anschluss von Rotherbaum aus auf der jeweiligen Hinwegroute zurück bis an die Landesgrenze zu bewegen.

Lastwagen durften am Sonntag fahren

Die Innenbehörde hatte für Sonntag das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen aufgehoben. Mit dieser Ausnahmegenehmigung sollte die Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs gesichert werden, weil mit Verkehrsbehinderungen durch die Proteste gerechnet wurde. Auch Medizinprodukte durften am Sonntag transportiert werden, damit es nicht zu Versorgungsengpässen im Einzelhandel kommt.

