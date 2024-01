Bauern-Demo: 1.500 Traktoren am Montag in Hamburg erwartet Stand: 26.01.2024 16:23 Uhr Am Montag wollen erneut zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte in Hamburg gegen die Agrar- und Subventionspolitik protestieren. Die Polizei ging am Freitag davon aus, dass rund 1.500 Trecker auf den Straßen der Hansestadt unterwegs sein werden und warnte vor erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Sie rief dazu auf, das Stadtgebiet am Montag zu umfahren. Auf der Homepage sowie auf dem X-Account der Polizei soll über die aktuelle Verkehrslage informiert werden.

1.500 Fahrzeuge erwartet

Ersten Infos der privaten Anmelderinnen und Anmelder zufolge sind fünf Aufzüge mit dem Tenor "Gegen Steuer- und Bürokratiewahn" geplant, die sternförmig zum Theodor-Heuss-Platz ziehen wollen. Die Traktoren rollen von Marmstorf, Rahlstedt, Bergedorf, Lurup und Rissen aus nach Hamburg. Dort soll es zwischen 10 und 12 Uhr eine Zwischenkundgebung geben, bevor die Trecker Hamburg wieder verlassen. Der Start der Protestfahrten ist für 7.30 Uhr geplant. Sie sollen bis etwa 15 Uhr dauern.

Traktoren fahren fünf Routen durch Hamburg

Die Aufzüge werden folgende Routen fahren:

Aufzug I (aus Bergedorf kommend): Wentorfer Straße - Mohnhof - Bergedorfer Straße - Eiffestraße - Anckelmannplatz - Bürgerweide - Wallstraße - Lübecker Straße - Sechlingspforte - Schwanenwik - An der Alster - Kennedybrücke - Alsterglacis - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug II (aus Lurup kommend): Luruper Hauptstraße - Luruper Chaussee - Bahrenfelder Chaussee - Stresemannstraße - Alsenstraße - Alsenplatz - Doormannsweg - Fruchtallee - Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug III (aus Rahlstedt kommend): Meiendorfer Straße - Bargteheider Straße - Stein-Hardenberg-Straße - Ahrensburger Straße - Wandsbeker Zollstraße - Rüterstraße - Wandsbeker Marktstraße - Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße - Sechlingspforte - Schwanenwik - An der Alster - Kennedybrücke - Alsterglacis - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug IV (aus Rissen kommend): Wedeler Landstraße - Sülldorfer Landstraße - Osdorfer Landstraße - Osdorfer Weg - Von-Sauer-Straße - Bahrenfelder Chaussee - Stresemannstraße - Alsenstraße - Alsenplatz - Doormannsweg - Fruchtallee - Schäferkampsallee - Schröderstiftstraße - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz.

Aufzug V (aus Marmstorf kommend): Bremer Straße - Hohe Straße - B75/Wilhelmsburger Reichsstraße - Neuländer Straße - Hannoversche Straße - Brücke des 17. Juni - König-Georg-Deich - Georg-Wilhelm-Straße - Hohe-Schaar-Straße - Rethedamm - Neuhöfer Damm - Roßdamm - Ellerholzbrücke - Veddeler Damm - Am Saalehafen - Am Moldauhafen - Freihafenelbbrücke - Versmannstraße - Überseeallee - Shanghaiallee - Brooktorkai - Am Sandtorkai - Niederbaumbrücke - Baumwall - Vorsetzen - Johannisbollwerk - Bei den St. Pauli-Landungsbrücken - Helgoländerallee - Millerntorplatz - Glacischaussee - Holstenglacis - Karolinenstraße - Messeplatz - An der Verbindungsbahn - Bundesstraße - Edmund-Siemers-Allee - Theodor-Heuss-Platz.

Seitens der Anmelderinnen und Anmelder ist es geplant, sich im Anschluss von Rotherbaum aus auf der jeweiligen Hinwegroute zurück bis an die Landesgrenze zu bewegen. Abschlusskundgebungen sind zurzeit nicht geplant.

GDL-Streik hält bis Montagabend an

Zu weiteren Verkehrseinschränkungen könnte es wegen des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn kommen. Dieser sorgt für Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr und geht noch bis Montagabend um 18 Uhr. Betroffen ist der Fern- und Regionalverkehr der Bahn sowie die S-Bahn, die in Hamburg einen Notbetrieb anbietet.

