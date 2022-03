Bauchschuss in Eilbek: Schütze bekommt Bewährungsstrafe

Stand: 21.03.2022 14:14 Uhr

In der Wandsbeker Chaussee in Hamburg-Eilbek hatte es vor dreieinhalb Jahren einen großen Polizeieinsatz gegeben: Ein Mann war niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Am Montag hat das Amtsgericht Wandsbek den 38 Jahre alten Schütze verurteilt - zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren.