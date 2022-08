Stand: 06.08.2022 09:19 Uhr Bauchschuss: Mann in Lurup schwer verletzt

In der Spreestraße in Lurup ist in der Nacht zu Sonnabend ein Mann angeschossen worden. Laut Polizei erlitt der 20-Jährige kurz nach Mitternacht einen Schuss in den Bauch. Zu Hintergründen der Tat wollte sich die Polizei am Morgen noch nicht äußern. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen versuchter Tötung. | Sendedatum NDR 90,3: 06.08.2022 09:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.08.2022 | 09:00 Uhr