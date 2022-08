Stand: 02.08.2022 11:00 Uhr Bauarbeiter kommt bei Sturz in einen Fahrstuhlschacht ums Leben

Bei einem Arbeitsunfall in Bahrenfeld ist ein Bauarbeiter ums Leben gekommen. Der Mann war am Dienstagmorgen aus dem sechsten Obergeschoss eines Rohbaus an der Haydnstraße in einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Er starb im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt. | Sendedatum NDR 90,3: 02.08.2022 11:00

