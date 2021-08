Bauarbeiter in Rahlstedt von Betonplatte erschlagen Stand: 18.08.2021 18:13 Uhr Bei einem Arbeitsunfall im Hamburger Stadtteil Rahlstedt ist am Mittwoch ein Bauarbeiter ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei löste sich auf einer Großbaustelle in der Victoriaallee am frühen Nachmittag ein etwa 1,5 Tonnen schweres Betonteil und begrub zwei Arbeiter unter sich. Einer der beiden sei am Bein verletzt worden. Der andere wurde jedoch so schwer getroffen, dass er trotz Reanimationsversuchen noch am Unglücksort starb. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.08.2021 | 19:30 Uhr