Bauarbeiten in Hamburger Ferien: S-Bahn schränkt Verkehr ein Stand: 25.07.2024 17:41 Uhr Die Deutsche Bahn will die Sommerferienzeit in Hamburg nutzen, um Bauarbeiten an der S-Bahn durchzuführen. Betroffen von den Maßnahmen sind die S-Bahnlinien S1, S2, S3 und S5. Die Bahn teilweise Ersatzbusse einsetzen.

Fahrgäste müssen sich wegen der Bauarbeiten auf längere Wartezeiten teilweise Ausfälle und Ersatzverkehr einstellen. Alle Fahrplanänderungen sind laut Bahn auf den eigenen Internetseiten bereits verfügbar.

Gleisarbeiten am Berliner Tor S1

Die Bauarbeiten am Gleis 3 der Station Berliner Tor sind bereits gestartet und dauern noch bis zum 29. August. Fahrgäste in beide Richtungen müssen am Berliner Tor für die Weiterfahrt den Zug wechseln. Tagsüber fahren die Züge nur alle zehn Minuten.

Ersatzbusse fahren auf der Linie S2

Wegen Arbeiten an der S-Bahn-Brücke Wendenstraße ist die Linie S2 vom 29. Juli bis 4. August zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet unterbrochen. Die Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse ausweichen.

Eingleisiger Verkehr in Eidelstedt S5

Im Bereich Eidelstedt können die Züge der S5 zeitweise nur auf einem Gleis fahren. Da starten und enden sie vom 29. Juli bis 4. August in Altona. Vom 5. bis 28. August startet und endet die S5 dann am Hauptbahnhof. Bis 23. August können Fahrgäste die Station Elbgaustraße nur mit der S3 erreichen.

Kein S-Bahn-Verkehr am Bahnhof Diebsteich

Vom 24. bis 28. August gibt es Bauarbeiten am Bahnhof Diebsteich, deswegen fällt der S-Bahn-Verkehr der Linie S3 zwischen Altona und Eidelstedt aus. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Auch die S5 ist betroffen und fährt vom 24. bis einschließlich 28. August nur zwischen Hauptbahnhof und Stade.

