Stand: 21.05.2024 19:42 Uhr Bauarbeiten für ZOB Harburg starten am 3. Juni

Am 3. Juni beginnen die Arbeiten zum Neubau des Busbahnhofs in Harburg. Die Buslinien werden dann über die S-Bahn-Station Harburg Rathaus umgeleitet. Diese Haltestelle ist auch zwei Jahre lang für fast alle Linien der Umsteigepunkt zwischen S-Bahn und Bus. Im Frühsommer 2026 soll der neue Busbahnhof in Betrieb gehen.

