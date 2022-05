Stand: 26.05.2022 19:46 Uhr Bauarbeiten auf der Bahnstrecke nach Lüneburg im Sommer

Bahnreisende zwischen Hamburg und Lüneburg müssen im Sommer Geduld aufbringen. Vom 11. Juni an werden wegen Gleis- und Weichenarbeiten deutlich weniger Metronom-Züge unterwegs sein, so die Eisenbahngesellschaft. Ab August kommen dann auch Bauarbeiten im Raum Harburg hinzu. Zusätzlich erschwert werden dürfte die Situation durch das Neun-Euro-Ticket. Insbesondere an den Wochenenden rechnen die Verantwortlichen mit deutlich mehr Fahrgästen. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 26.06.2022 19:30