Bauarbeiten auf der A1 in Hamburg noch bis Montagfrüh Stand: 27.08.2023 21:03 Uhr Auf einem Abschnitt der A1 im Osten Hamburgs wird derzeit der Asphalt erneuert. Wegen der Bauarbeiten wird die Autobahn an diesem Wochenende und zwei weiteren Wochenenden im September zu einem Nadelöhr.

Zwischen dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost und der Anschlussstelle Billstedt steht den Autofahrerinnen und Autofahrern seit Freitagabend, 18 Uhr, nur noch ein Fahrstreifen in Richtung Süden zur Verfügung. In Richtung Norden sind zwei Spuren frei. Normalerweise fließt der Verkehr auf der viel befahrenen Autobahn in beiden Richtungen über je drei Spuren. Die Einschränkung auf der A1 soll am Montag gegen 5 Uhr wieder aufgehoben werden.

Stau bereits am Sonntagvormittag

Am Sonntagvormittag staute es sich bereits in Richtung Bremen/Hannover bis Stapelfeld (Kreis Stormarn), wie es von der Verkehrsleitzentrale der Polizei hieß. Auch am Sonnabend kam es durch die Bauarbeiten stellenweise zu Staus. Wochenendtouristinnen und -touristen wird grundsätzlich geraten, ihre Rückreise von der Ostsee entweder sehr früh oder spät anzutreten, um Staus zu vermeiden.

Innerstädtische Umleitung über Horner Kreisel

Christian Merl von der Autobahn GmbH Nord empfiehlt außerdem dringend eine weiträumige und eine innerstädtische Umleitung: Am Kreuz Lübeck über die A20 und B206 bis zur A7 in Bad Bramstedt - oder umgekehrt. Oder innerstädtisch über den Horner Kreisel, die Sievekingsallee bis zur A255 Elbbrücken.

Arbeiten sind stark witterungsabhängig

Nach neun Jahren ist der Flüsterasphalt auf der A1 abgenutzt, sagt Merl: "Er hat seine lärmmindernde Wirkung verloren und die Deckschicht löst sich großflächig auf." Das Tempo wurde dort schon reduziert. Seit Freitagabend und noch bis Montagmorgen wird auf gleich 32.000 Quadratmetern Flüsterasphalt aufgebracht. Die Asphaltarbeiten sollen bis Mitte September gehen, sind aber stark witterungsabhängig. Der Einbau von offenporigem Asphalt ist nur bei warmem und trockenem Wetter möglich.

Im September weitere Sperrungen auf der A1

Auch am ersten und zweiten September-Wochenende steht wegen der Bauarbeiten auf der A1 zwischen Billstedt und dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, dann Richtung Norden. Das gilt jeweils von Freitag, 19 Uhr bis Montag, 5 Uhr.

Schon am vergangen Wochenende war die A1 wegen der Bauarbeiten teilweise gesperrt. Dies löste Staus von mehreren Kilometern mit Wartezeiten bis zu einer Stunde aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.08.2023 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Straßenverkehr