Bauarbeiten: Kieler Straße in Hamburg wird gesperrt Stand: 27.06.2022 08:44 Uhr Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich wegen Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem A7-Tunnel in Hamburg-Stellingen auf Behinderungen einstellen. Die Kieler Straße wird saniert.

Nahe der Kieler Straße müssen zunächst Entwässerungsanlagen instandgesetzt werden. Anschließend wird dann zwischen dem Pelikanstieg und dem Stellinger Steindamm wieder neuer Asphalt auf die Kieler Straße aufgetragen. Dadurch kommt es zeitweise zur Sperrung der Fahrspuren, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Bei den Bauarbeiten handele es sich um die finalen Baumaßnahme in dem Bereich. Am Mittwoch, 29. Juni, beginnen die Arbeiten, am 11. Juli soll alles fertig sein.

Sperrung auf der Kieler Straße stadtauswärts ab Mittwoch

Mittwoch, 29. Juni, 22 Uhr bis Montag, 4. Juli, 5 Uhr: Die Kieler Straße wird auf den Fahrspuren in Richtung Eidelstedt zwischen der Kreuzung Sportplatzring und der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen (Ost) gesperrt.

Die Kieler Straße wird auf den zwischen der Kreuzung Sportplatzring und der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen (Ost) gesperrt. An der Anschlusstelle Hamburg-Stellingen ist dann die Auffahrt auf die Autobahn A7 in Richtung Norden gesperrt. Für die Auffahrt auf die A7 sollten Autofahrerinnen und Autofahrer die Anschlusstellen Hamburg-Volkspark oder Hamburg-Eidelstedt nutzen.

Die empfohlene Umleitung geht ab Basselweg über den Wördemanns Weg zurück auf die Kieler Straße.

Sperrung auf der Kieler Straße stadteinwärts ab 6. Juli

Mittwoch, 6. Juli 22 Uhr bis Montag, 11. Juli, 5 Uhr: Die Kieler Straße wird auf den Fahrspuren stadteinwärts von der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen (West) bis zur Kreuzung Sportplatzring gesperrt.

Die Kieler Straße wird auf den Fahrspuren stadteinwärts von der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen (West) bis zur Kreuzung Sportplatzring gesperrt. An der Anschlusstelle Hamburg-Stellingen ist dann sowohl für den Verkehr, der aus Richtung Norden kommt, als auch für den Verkehr, der aus Richtung Süden kommt, die Ausfahrtrampe in Richtung Innenstadt gesperrt. Richtung Eidelstedt bleibt die Ausfahrt aber offen.

Die empfohlene Umleitung führt ab dem Kronsaalsweg über Reichsbahnstraße, Schnackenburgallee, Binsbarg und Volksparkstraße zurück auf die Kieler Straße.

Auch eine Bushaltestelle wird verlegt

Und auch wer mit dem Bus unterwegs ist, bleibt möglicherweise nicht von den Bauarbeiten verschont: Die Bushaltestelle BAB-Auffahrt Stellingen muss während der Bauarbeiten verlegt werden und befindet sich dann vor dem Kronsaalsweg in Höhe der Kieler Straße 555.

