Stand: 08.08.2022 09:59 Uhr Bauarbeiten: Gertigstraße an zwei Tagen gesperrt

Mehr Platz für Fahrräder: Auch die Gertigstraße in Winterhude soll zur Fahrradstraße werden. Der Umbau geht nun in die Endphase. Am Montag und am Donnerstag wird die Straße zwischen Barmbeker Straße und Mühlenkamp voll gesperrt. Für mehrere Stunden wird dort gefräst und asphaltiert. | Sendedatum NDR 90,3: 08.08.2022 10:00